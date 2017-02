Benedict Cumberbatch sarà il protagonista della serie Melrose

Benedict Cumberbatch sarà il protagonista della serie limitata, suddivia in cinque parti, intitolata Melrose.

David Nicholls (One Day) si occuperà della sceneggiatura di tutti i cinque episodi dell'adattamento dei romanzi scritti da Edward St. Aubyn.

I libri raccontano la storia di un uomo che supera un'infanzia traumatica e una fase adulta all'insegna dell'abuso di sostenze, intraprendendo un percorso personale che lo porta a riabilitarsi e liberarsi del passato.

Il progetto è una co-produzione Showtime e Sky Atlantic e le riprese si svolgeranno in agosto nel sud della Francia, a New York e a Londra.

La star di Sherlock sarà Patrick Melrose: un playboy aristocratico e incredibilmente divertente che lotta per superare le conseguenze di aver avuto un padre violento e una madre che accettava questi comportamenti. Ogni puntata sarà tratta da uno dei romanzi e racconterà alcuni giorni particolarmente intensi della vita dell'uomo.

