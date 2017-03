Benedict Cumberbatch protagonista di 'How to Stop Time'

La star Benedict Cumberbatch si prepara a recitare in How to Stop Time, adattamento del best-seller di Matt Haig di cui sarà anche produttore esecutivo con la sua SunnyMarch insieme a Studiocanal.

Leggi anche: Benedict Cumberbatch! 10 motivi per cui lo amiamo

Il libro, che uscirà a luglio, racconta la storia di Tom Hazard (Cumberbatch), in apparenza un quarantenne ordinario che però, a causa di una strana anomalia, vive da secoli. Il film sarà una visionaria storia d'amore che si espande per secoli e continenti rafforzando la reputazione di romanziere immaginifico di Matt Haigh.

Prossimamente rivedremo Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange in Thor: Ragnarok e Avengers: Infinity War.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Benedict Cumberbatch protagonista di 'How to Stop...