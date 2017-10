Bellevue: il trailer e i poster della serie con Anna Paquin

WGN America ha annunciato l'acquisizione del crime drama Bellevue, interpretato dalla star Anna Paquin. La premiere della serie è fissata per il 23 gennaio 2018. Nel frattempo sono stati diffusi il trailer e quattro nuovi poster dello show.

La serie in otto episodi vede Anna Paquin nei panni del Detective Annie Ryder. Al suo fianco Shawn Doyle interpreta il Capo della Polizia Peter Welland e Allen Leech è Eddie Roe.

Bellevue è ambientato in una cittadina che nasconde enormi segreti. Vent'anni fa l'omicidio di una giovane donna ha sconvolto la comunità. Adesso il killer è tornato. Quando una star della squadra studentesca di hockey, alle prese con la propria identità sessuale, scompare la Detective Annie Ryder (Anna Paquin) dovrà indagare mettendo insieme i pezzi del puzzle per scoprire il colpevole. Il tutto mentre la sua vita privata sta cadendo a pezzi. Nel corso dell'indagine Annie dovrà fare i conti con la relazione complicata con il suo ex Eddie (Allen Leech) e con il capo della polizia Peter Welland (Shawn Doyle).

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Bellevue: il trailer e i poster della serie con...