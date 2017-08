Before Midnight: Ethan Hawke non esclude una continuazione per la storia di Jesse e Celine

Ethan Hawke, Julie Delpy e Richard Linklater potrebbero collaborare ancora una volta per realizzare un nuovo film dedicato alla storia d'amore di Jesse e Celine, per ora conclusasi con Before Midnight.

L'attore protagonista, in un'intervista, ha infatti spiegato di non essere certo che in futuro verrà realizzato un altro lungometraggio, tuttavia ha aggiunto: "Avrei detto dopo il secondo che ci sarebbe sicuramente stato un terzo film ma provo un senso di completezza nel pensare che il primo film inizia con questa coppia anziana che discute sul treno e alla fine del terzo siamo diventati quella coppia. Se andassimo avanti la storia cambierebbe forma. Sarebbe qualcosa di diverso. Io, Julie e Rick potremo lavorare ancora insieme, potremmo rivisitare quei personaggi, ma ci vorrebbe una nuova fonte di energia. Non so cosa sia".

Hawke ha proseguito: "Non abbiamo la possibilità di pensarci prima di cinque anni dopo il precedente capitolo, abbiamo sempre fatto così. Waking Life è stato realizzato cinque anni dopo Prima dell'alba, e Before Midnight è nato da un incontro avvenuto cinque anni dopo Before Sunset - Prima del tramonto. Ci incontreremo cinque anni dopo l'arrivo nei cinema di Before Midnight e ne parleremo, scoprendo cosa ne verrà fuori".

Ethan ha poi commentato il modo in cui, per ora, si è conclusa la storia: "Le persone pensano spesso che se qualcuno sta litigando sta accadendo qualcosa di negativo e, alle volte, in realtà è il contrario. Se penso alla mia vita mi rendo conto che le parti più dolorose e irritanti sono quelle che mi hanno fatto crescere maggiormente. Alla fine di Before Midnight ho molta speranza per Jesse e Celine perché non stanno mentendo, sono coinvolti nella loro relazione. E' sicuramente dura ma vedo molto amore in quel film. Credo che Jesse sia più speranzoso di Celine... Penso sia davvero impegnato in quel rapporto e nell'amare quella donna".

