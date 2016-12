Baywatch: una nuova foto di Dwayne Johnson e Zac Efron

Il magazine Entertainment Weekly ha diffuso una nuova immagine di Baywatch, il film ispirato alla serie degli anni '80. Lo scatto ritrae Dwayne Johnson e Zac Efron, due dei protagonisti delle nuove avventure del gruppo di bagnini al centro della storia.

Il regista Seth Gordon ha inoltre raccontato come si è affrontata l'attenzione dei fotografi durante le riprese: "Quando eravamo in spiaggia e impegnati nel girare le sequenze in acqua non si può fare nulla per nascondersi dai paparazzi, quindi abbiamo accettato in un certo senso la situazione".

Il filmmaker ha poi commentato il modo in cui si è fatto riferimento allo show originale: "La storia della serie è di mostrare la bellezza. C'è un momento in cui uno dei personaggi vede qualcuno correre e chiede: 'Sta correndo al rallentatore? E perché è bagnata ma non come dovrebbe?'. Le cose come quelle mostrano che stavamo facendo delle battute legate alla natura dello show".

Baywatch arriverà nei cinema italiani a maggio e fanno parte del cast anche Jon Bass, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach e Ilfenesh Hadera.

Il reboot della popolare serie tv vedrà inoltre il ritorno delle icone David Hasselhoff e Pamela Anderson in due camei. La sceneggiatura è stata scritta da Damian Shannon e Mark Swift, mentre la regia è stata affidata a Seth Gordon.

