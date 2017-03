Baywatch conterrà un nudo full frontal maschile ... ma non è come pensate

Paramount Pictures ha usato la passerella del CinemaCon per presentare le sue nuove pellicole in uscita, i primis l'atteso Baywatch. Sappiamo che il film avrà un rating R - visto curioso per una commedia balneare - e la descrizione delle scene mostrate al CinemaCon. Il film conterrà, tra le altre cose, un nudo full frontale maschile, ma un po' diverso da ciò che ci si potrebbe aspettare.

La sequenza in questione vedrebbe coinvolti Mitch (Dwayne Johnson), Matt (Zac Efron) e Summer (Alexandra Daddario). I tre bagnini si intrufolano in un obitorio per un indagine che stanno portando avanti travestiti da dottori. Mitch tira fuori dal cassetto il cadavere al centro dell'indagine e vede qualcosa che conferma i suoi sospetti sulla morte dell'uomo.

Mentre Summer fa il palo, Mitch chiama Matt per farsi aiutare e scopre il corpo del cadavere mostrandone i genitali. Poi chiede a Matt di ispezionare il corpo. Il giovane bagnino cerca di rifiutarsi, ma alla fine è costretto a cedere alle insistenze e si infila un paio di guanti di lattice per poi ispezionare la parti intime del cadavere. A quel punto Mitch tira fuori il suo smartphone e inizia a fotografare Matt con in mano i genitali del morto. Quando Matt se ne accorge, prega i colleghi di non rendere pubbliche le foto.

Fanno parte del cast anche Jon Bass, Kelly Rohrbach e Ilfenesh Hadera.

Baywatch arriverà nei cinema italiani il 1 giugno 2017.

