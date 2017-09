Battle of the Sexes, Emma Stone: "Ho giocato a tennis per novanta giorni consecutivi"

Emma Stone ha giocato a tennis ininterrottamente ogni giorno per tre mesi per prepararsi a Battle of the Sexes . La vincitrice dell'Oscar per La La Land interpreterà la 73enne leggenda del tennis Billie Jean King nella sua sfida storica contro Bobby Riggs, e nonostante abbia preso qualche lezione da piccola, si è fatta affiancare dall'ex-giocatore Vincent Spadea per essere al meglio per le riprese. Durante un'intervista al Daily Mail, Emma ha dichiarato:

"Ero una novellina. Ho giocato ogni giorno per tre mesi, ovvero il nulla rispetto alla vita di Billie Jean. Ho giocato anche con lei, che mi ha detto 'Muovi benissimo i piedi, andrai benissimo!'. Mi lanciava le palline e visto che ero molto veloce mi diceva 'Sei come una ballerina!'."

La Stone ha parlato anche delle differenze fisiche tra lei e Billie Jean King:

"Il suo aspetto fisico era unico. Billie Jean ha queste mani grandi, incredibili. Le mie in confronto sono minuscole. E poi ha questo portamento. Come un gladiatore che entra in battaglia. Devo dire che è stato molto bello capire cosa si prova in un corpo così."

Fanno parte del cast Sarah Silverman, che interpreterà Gladys Heldman, fondatrice del World Tennis Magazine, Andrea Riseborough, che darà vita a Marilyn Barnett, ed Elisabeth Shue.

Battle of the Sexes, diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris (Little Miss Sunshine), affronterà anche l'omosessualità di Billie Jean e la sua relazione con la segretaria Marilyn Barnett.

