Batman v Superman: Henry Cavill mostra la reazione Superman quando manca il caffè

In attesa di rivederlo in azione in Justice League , Henry Cavill ha diffuso un'intensa foto del dietro le quinte delle riprese di Batman v Superman: Dawn of Justice che vede Superman impegnato a girare una violenta scena action.

Cavill ha scherzato spiegando che l'immagine è il risultato di ciò che accade quando gli viene negata la sua dose di caffè. "Ricordo un momento in cui stavo girando Batman v Superman: Dawn of Justice e mi hanno detto che non potevo bere il mio solito Salted Caramel Mochaccino con latte di cocco e panna" scrive l'attore su Instagram, arricchendo il messaggio con gli hashtag #NoMercy, #NoExcuses e #Superman.

Remembering a time while shooting BvS and they told me I wasn't allowed my usual Salted Caramel Mochaccino with skinny coconut milk and whip... #NoMercy #NoExcuses #Superman Una foto pubblicata da Henry Cavill (@henrycavill) in data: 4 Gen 2017 alle ore 10:48 PST

