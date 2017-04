Batman: quattro film su Bruce Wayne in uscita nel 2019?

Cristiano Ogrisi

Un nuovo rumor suggerisce che il 2019 vedrà nelle sale quattro film dedicati al personaggio di Batman. A partire dal primo di Tim Burton datato 1989, la Warner Bros non ha mai smesso di produrre pellicole su Bruce Wayne. Ora che lo studio vuole concentrarsi sul cosiddetto DC Extended Universe, la spinta alla creazione di storie che girano intorno al Crociato Incappucciato è massima. Sul portale Reddit è uscita una presunta notizia che parla di quattro film diversi su Batman nel 2019, per festeggiare l'ottantesimo anniversario del personaggio. Ecco l'elenco delle novità, da prendere con le pinze perché non confermate:

"Il piano per il 2019 è rilasciare quattro film di Batman. Gotham City Sirens intorno a San Valentino, Nightwing nel weekend del Memorial Day a maggio, Batgirl ad agosto e The Batman a novembre, tutto ciò per celebrare l'ottantesimo anniversario di Batman. In The Batman ci sarà Deathstroke ma non sarà il villain principale, Matt Reeves allargherà il film anche alla Batman family, oltre che ai nemici giurati. Nel 2019 usciranno anche due film animati su Batman, uno dei quali sarà tratto da Il lungo Halloween.

Grant Wilson dovrebbe essere il villain in Nightwing.

Suicide Squad 2 o Dark Universe prenderanno il posto lasciato da Aquaman dopo il cambio della data d'uscita. Mel Gibson non girerà Suicide Squad 2, lo farà uno tra Jaume Collet-Serra e Ruben Fleischer, la sceneggiatura è in fase di scrittura da un soggetto di David Ayer, in cui Killer Frost sarà il personaggio femminile principale.

La sceneggiatura di Dark Universe è basata su quella di Guillermo del Toro ma è stata modificata, se Doug Liman darà presto il suo benestare, la riprese inizieranno in estate.

Altri quattro film usciranno nel 2020, due più piccoli e due con grosso budget. Jonathan Levine probabilmente dirigerà The Flash, in uscita nel 2020, e Matthew Vaughn il sequel di L'uomo d'acciaio."

La Warner Bros non ha confermato o smentito tutte queste notizie di corridoio, ma nonostante le tempistiche da confermare, il DC Extended Universe ha trovato una nuova linfa vitale dopo gli ultimi flop di critica, nelle prossime settimane arriveranno le prime conferme o smentite, in attesa del primo film della nuova era, Wonder Woman, il 2 giugno.

