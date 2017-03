Batman, Hans Zimmer rivela: "Ecco perché preferisco Bale ad Affleck"

Il compositore Hans Zimmer ha parlato delle sue difficoltà nel lavorare alle musiche di Batman v Superman: Dawn of Justice.

L'artista ha infatti rivelato che a livello emotivo si sentiva quasi in colpa: "Ho composto per Christian Bale in versione Batman e improvvisamente è Ben Affleck. E mi sentivo come se stessi tradendo tutto quello che aveva fatto Christian. Quindi c'è un certo grado di lealtà che mi lega ai film di Christopher Nolan".

Zimmer ha poi proseguito: "Ho trascorso mesi cercando di ideare qualcosa per Ben. Il Batman che conosco e che ho imparato a conoscere è quello interpretato da Christian, e Ben lo interpreta in modo diverso. E non riesco a liberarmene. Per me il personaggio di Christian Bale era sempre irrisolto completamente. L'elemento principale è sempre stato il momento all'inizio del primo film, in cui vede uccidere i suoi genitori".

Il compositore ha sottolineato le differenze con la nuova versione: "Quello di Ben è più di mezza età, sembra scontroso ma non provavo il dolore che percepivo grazie alla performance di Christian. Ed è proprio il dolore che mi ha sempre interessato".

Hans Zimmer, per ora, non ha ancora annunciato se sarà coinvolto nella realizzazione della colonna sonora del prossimo film dedicato all'eroe e che verrà diretto da Matt Reeves, anche se le sue parole non sembrano dimostrare un grande interessamento all'idea.