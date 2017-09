Batman e Pennywise si incontrano in un imperdibile fan trailer

Angelica Vianello

Che cosa succederebbe se Batman trovasse un nuovo nemico nel terrificante clown di It, Pennywise? Un utente di YouTube (Adeel of Steel) se lo è chiesto, e ha creato un trailer che mescola immagini dall'horror di imminente uscita con Bill Skarsgård a quelle di Ben Affleck nel DCEU, e non potrebbe essere più attuale, visto che anche l'eroe mascherato di Gotham sta per tornare al cinema in Justice League .

Il titolo del video è Batman V IT/Pennywise, con evidente riferimento a Batman v Superman: Dawn of Justice del quale riprende le atmosfere cupe, armonizzandole sapientemente con gli scenari underground dell'horror diretto da Andy Muschietti: anche qui Batman è venuto in possesso di file criptati, si sveglia di notte in preda ad incubi popolati da Pennywise. E Bruce Wayne non è il solo a temere il clown: anche Lex Luthor esclama terrorizzato "ci ha trovato!". L'eroe non si tira indietro, nonostante gli avvertimenti del suo maggiordomo: va a cercare Pennywise per uno scontro epico tra il bene ed il male. Ecco il video.

