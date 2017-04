Batgirl, Patty Jenkins afferma: "Joss Whedon è la persona giusta per il film"

Cristiano Ogrisi

La notizia che Joss Whedon potrebbe occuparsi del film su Batgirl è stata presa con entusiasmo dai fan della DC. Anche gli altri registi del DC Extended Universe sono entusiasti, soprattutto Patty Jenkins, la regista di Wonder Woman, che ha affermato che Whedon è perfetto per il film:

"Non so se è ufficiale o no ancora, non ho nessuno scoop interno da riferirvi. Ma se è sicuro, sono davvero entusiasta. Super entusiasta. Lo stile e il tono di Joss si sposano benissimo con le super-eroine. Ha un approccio divertente e penso che si divertirà anche lui nell'universo DC, che non vede l'ora di accoglierlo."

Patty Jenkins si è riferita sicuramente alla Vedova Nera di Scarlett Johansson e alla Scarlet Witch di Elizabeth Olsen, ma anche alla storica Sarah Michelle Gellar in Buffy - L'ammazzavampiri. Whedon aveva iniziato a scrivere un film su Wonder Woman nel 2005, e aveva contattato Morena Baccarin (Deadpool) e l'ex Miss Mondo Priyanka Chopra per interpretare il ruolo iconico, ma alla fine ha rinunciato per problemi durante la stesura. Wonder Woman arriverà nei cinema il 1° Giugno.

Home News Batgirl, Patty Jenkins afferma: "Joss Whedon è la...