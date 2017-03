Batgirl: l'eroina di Joss Whedon sarà ispirata alla versione di New 52

Nella giornata di ieri è stato annunciato che Joss Whedon si occuperà dell'adattamento per il grande schermo della storia dell'eroina chiamata Batgirl, un progetto prodotto dalla Warner Bros e dalla DC Films.

Secondo quanto riporta Entertainment Weekly, il lungometraggio porterà nei cinema la versione di Barbara Gordon mostrata nella serie a fumetti New 52.

La storia è stata stampata a partire dal 2011 e mostra la giovane reduce da un violento scontro con il Joker che, sparandole, le ha causato una lesione spinale curata poi con metodi sperimentali. Barbara, ancora alle prese con le conseguenze di quanto è successo, ritornerà nelle strade di Gotham City per combattere il crimine.

A ideare i dettagli della trama pubblicata dalla DC è stata Gail Simone e l'autrice ha rivelato su Twitter che spera ci sia spazio nel film anche per Alysia Yeoh, il primo personaggio transgender dei fumetti e migliore amica di Barbara.

Seriously, my greatest hope right now is that Alysia is in the movie, that would mean a lot to so many. Plus, she's fun!