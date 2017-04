Batgirl: Joss Whedon spiega cosa cerca dal personaggio... e dalla sua interprete

Dopo aver militato nelle file della Marvel, vedere Joss Whedon passare dall'altra parte della barricata per dirigere un progetto DC/Warner è piuttosto strano. Nel corso della premiere di Guardiani della Galassia Vol. 2, Whedon ha espresso le sue aspettative per Batgirl motivando la sua scelta creativa.

"Lei è venuta da me, e ho cominciato a essere ossessionato da come una giovane donna possa avere abbastanza fegato da indossare un costume e combattere. Quale è il suo problema? I suoi genitori non sono stati uccisi in un vicolo. Chi è questa persona che decide di scegliere questa vita? Cosa la spinge? Non potevo fare a meno di pensare a tutto questo."

Per quanto riguarda la versione del personaggio che userà nel film, Joss Whedon ha ammesso di non aver ancora deciso. E ancora non si sa niente neppure sull'interprete che darà vita al personaggio, ma il regista anticipa che quasi certamente non si tratterà di un nome famoso: "Dubito che sarà un'attrice famosa, credo di dover trovare Batgirl e poi ingaggiarla. Non sono contro le star, sono fantastiche, ma ho bisogno di qualcuno che sia giusto. E con una situazione di questo tipo, il nome porta con sé tante implicazioni. Se devo scegliere per forza un'attrice famosa? Non ho dubbi, Vin Diesel."

