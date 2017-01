Bates Motel: il trailer e le nuove foto della quinta stagione

L'emittente A&E ha diffuso un nuovo trailer della quinta stagione di Bates Motel, in cui appare per la prima volta Rihanna nel ruolo di Marion Crane.

Gli episodi debutteranno lunedì 20 febbraio sugli schermi americani e concluderanno la storia ideata come un prequel del film Psycho, diretto da Alfred Hitchcock.

Nelle nuove puntate, ambientate dopo due anni il finale della quarta stagione, Norman vive una doppia vita a causa della "madre" (Vera Farmiga) che minaccia di prendere il controllo sulla sua mente. Dylan Massett (Max Thieriot) ed Emma Decody (Olivia Cooke) non sono consapevoli della morte di Norma e della psicosi di Norman, ma lo scopriranno presto quando un Alex Romero (Nestor Carbonell) in cerca di vendetta riapparirà in scena.

Nella serie apparirà inoltre Marion Crane, interpretata da Rihanna. Tra i nuovi arrivi nello show anche Isabelle McNally, Austin Nichols e Brooke Smith.

Ecco il trailer:

