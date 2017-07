Barbie: sopo l'addio di Amy Schumer in arrivo Anne Hathaway?

Nessun accordo ufficiale è stato ancora firmato, ma a quanto pare i produttori del live action dedicato a Barbie starebbero corteggiando il Premio Oscar Anne Hathaway. L'attrice potrebbe prendere il posto di Amy Schumer, che ha rinunciato al progetto per motivi di schedule. Nel frattempo sarebbe stata trovata una regista, l'autrice di Fun Mom Dinner Alethea Jones.

Barbie viene descritto come un racconto che affronterà in modo contemporaneo i concetti di bellezza, femminismo e identità. Il soggetto porta la firma di Hilary Winston. La storia dovrebbe essere ambientata in un mondo di Barbie in cui una donna si rende lentamente conto di non essere realmente adatta a quella società, venendo espulsa da quella dimensione e ritrovandosi quindi alle prese con il mondo reale, dove essere unici è un aspetto positivo.

