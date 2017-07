Barbie: Amy Schumer approva la scelta di Anne Hathaway

Amy Schumer ha dovuto rinunciare al film dedicato a Barbie a causa di precedenti impegni lavorativi. Nella giornata di ieri è stata diffusa la notizia che potrebbe essere Anne Hathaway a sostituirla nel lungometraggio live-action in cui il personaggio si ritrova nel mondo reale, dovendo affrontare ostacoli e difficoltà inaspettate.

Amy, con un post condiviso online su Instagram, ha ora dato la propria approvazione nel caso in cui il premio Oscar accettasse il ruolo nel progetto che dovrebbe essere diretto da Alethea Jones, il cui arrivo nelle sale americane è previsto per il 29 giugno. L'attrice ha infatti scritto: "E' perfetta! Non vedo l'ora di vederlo!".

Hathaway smathaway jkjk she's perfect!! Can't wait to see it! Un post condiviso da @amyschumer in data: 25 Lug 2017 alle ore 20:25 PDT

