Bad Times at the El Royale: Drew Goddard dirige Chris Hemsworth e Jeff Bridges

Le star Chris Hemsworth e Jeff Bridges sono in trattative per interpretare i protagonisti di Bad Times at the El Royale , produzione Twentieth Century Fox. Il progetto, avvolto nel mistero, sarà scritto e diretto da Drew Goddard. Le riprese prenderanno il via a gennaio.

Da quanto sappiamo finora la storia sarà ambientata negli anni '60 al El Royale, hotel in decadenza che si trova nei pressi di Lake Tahoe. In questo luogo un gruppo di personaggi coinvolti in affari sporchi si scontrerà violentemente.

A breve vedremo Chris Hemsworth ancora una volta nei panni del Dio del Tuono in Thor: Ragnarok, mentre Jeff Bridges comparirà nel divertente action Kingsman: Il cerchio d'oro.

