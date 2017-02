Bad Boys For Life: slitta ancora la data d'uscita del sequel con Will Smith

Cristiano Ogrisi

Bad Boys, diretto da Michael Bay nel 1995, è un action movie che ha come protagonisti Will Smith e Martin Lawrence nei panni degli agenti Marcus Burnett e Mike Lowry. Il film fu un successo, quasi 150 milioni di dollari d'incasso da un budget di 19. Fu subito realizzato un sequel, che incassò quasi il doppio.

Il terzo capitolo, intitolato Bad Boys For Life, sta vivendo tempi difficili: non solo è in produzione da parecchi mesi, ma la Sony ha annunciato oggi l'ennesimo spostamento della data d'uscita, dal 12 Gennaio al 9 Novembre 2018.

Il quarto capitolo, già annunciato e inizialmente previsto per il 2019, è stato al momento messo in standby.

Diretto da Joe Carnahan, regista di A-Team e The Grey, Bad Boys For Life era previsto per il 17 febbraio 2017, poi spostato al 2 giugno 2017 fino alla notizia di oggi. Nel cast, confermati Will Smith e Martin Lawrence.

Sony's BAD BOYS FOR LIFE is now a holiday vehicle, rolling out November 9, 2018 instead of January 12, 2018. BAD BOYS 4 is now TBD. — Exhibitor Relations (@ERCboxoffice) 7 febbraio 2017

