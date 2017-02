Baci lesbo ne "I bastardi di Pizzofalcone", è polemica

La puntata della serie I bastardi di Pizzofalcone andata in onda sulla Rai il 23 gennaio conteneva un bacio tra due donne, e la sequenza ha dato vita a una polemica iniziata sulle pagine dell'Avvenire e proseguita persino in campo politico.

Il presidente dei deputati di Area popolare, Maurizio Lupi, ha infatti dichiarato: "È troppo se chiediamo alla Rai di Campo dell'Orto di tenere la propaganda della sessualità libera, sia essa etero o omo, fuori dalla prima serata? È proprio necessario che in qualsiasi trasmissione, sia un talk show, un festival canoro, una produzione di Rai Fiction quale che ne sia il genere, commedia o poliziesco, debba contenere scene esplicite di sesso omosessuale?".

La richiesta è stata suscitata da una lettera inviata al quotidiano l'Avvenire in cui si criticava aspramente una scena di sesso tra due donne, considerata gratuita e non giustificata, che ha scandalizzato la figlia di una spettatrice: "La signora che ha scritto ad Avvenire ha ragione da vendere - ha detto Lupi - A quell'ora i bambini davanti alla televisione sono tanti. Fino a quando noi cattolici, ma chiunque ancora creda nella funzione educativa della famiglia, dovremo finanziare con il nostro canone l'incontinenza visiva e le pulsioni ideologiche e non solo di registi e autori pagati con il denaro pubblico?".

Lupi ha poi sottolineato che in passato ha difeso la fiction sul commissario Rocco Schiavone: "Aveva una sua ragion d'essere e una sua coerenza narrativa che in questo caso sono assolutamente irrintracciabili. Rai 1 ha una sua immagine e una sua tradizione, a torto o a ragione è ancora considerata una rete per famiglie. Su questo episodio faremo un'interrogazione in Commissione di vigilanza Rai".

Nell'attesa dell'annunciata convocazione del direttore di Rai 1 da parte del presidente della vigilanza, Alessandro Gassmann ha commentato semplicemente sottolineando che le polemiche portano bene e dando appuntamento agli spettatori:

Voglio ringraziare l'Avvenire per la polemica sulle scene lesbo di Pizzofalcone! Portano bene ! A lunedì!! — Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) February 2, 2017

