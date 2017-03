Baby Driver: ecco il primo trailer del nuovo crime di Edgar Wright

Cristiano Ogrisi

Edgar Wright, regista di L'Alba dei morti dementi - Shaun of the Dead e Hot Fuzz, è tornato alla regia con Baby Driver, presentato oggi nel suo primo trailer ufficiale.

Ansel Elgort interpreta Baby, un giovane che cerca di lasciarsi alle spalle la sua vita da criminale dopo aver incontrato la donna dei suoi sogni, Lily James, ma potrebbe non essere così facile a causa di un ultimo grosso colpo. Il protagonista soffre inoltre di acufene e ascolta della musica per attutire il fastidio, utilizzando così i brani per coreografare le sequenze d'azione.

Fanno parte del cast anche Jon Bernthal, Eiza González, Jon Hamm, Jamie Foxx e Kevin Spacey. Baby Driver arriverà nelle sale americane l'11 agosto 2017.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Baby Driver: ecco il primo trailer del nuovo...