Baby Driver: ecco i primi cinque fantastici minuti del film (video)

Mentre Baby Driver - Il genio della fuga, il nuovo film di Edgar Wright, continua ad ottenere uno straordinario successo di pubblico e critica in patria, da noi purtroppo bisogna aspettare ancora qualche settimana prima di poterlo vedere poichè arriverà nelle sale italiane il 7 Settembre 2017. Se siete tra quelli che soffrono questo ritardo potrete tirare un piccolo sospiro di sollievo e godervi un assaggio dei primi scoppiettanti minuti di Baby Driver, sperando di non rovinarvi troppo l'appetito

Baby Driver è la storia di un giovane prodigio della guida che lavora con dei ladri di banche. Dopo una rapina andata a male il gruppo dovrà riuscire a fuggire dalle molte persone che li vogliono morti in una corsa all'ultimo respiro. Edgar Wright, regista di Hot Fuzz e Scott Pilgrim vs. the World, è famoso per il suo stile cinefilo a dir poco eccitante arricchito da un montaggio ritmico molto originale! Vedere per credere, ecco i primi 5 minuti di Baby Driver:

Nel cast del film troviamo Ansel Elgort nel ruolo di Baby e insieme a lui attori come Kevin Spacey, Jamie Foxx e Jon Hamm!

