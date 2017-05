Aziz Ansari "incastrato" in Italia: la disavventura in macchina è esilarante

La seconda stagione della serie Master of None è ambientata anche in Italia e il protagonista Aziz Ansari ha svelato qualche curiosità sul periodo trascorso nel nostro paese. Ospite del talk show condotto da Jimmy Fallon, l'attore ha spiegato che ha vissuto a Modena, dove ha imparato l'italiano e a cucinare la pasta. Nessuno degli abitanti l'ha però riconosciuto e una persona gli ha persino chiesto come avesse fatto ad avere milioni di follower su Instagram.

Dopo aver spiegato le difficoltà incontrate nel convincere la madre a recitare, Aziz ha mostrato una clip dello show in cui lo si mostra alle prese con una strada italiana inaspettatamente più stretta del previsto.

Home News Aziz Ansari "incastrato" in Italia: la...