Avengers: Infinity War vedrà Capitan America diventare Nomad?

Come sappiamo, il D23 ha svelato i primi segreti legati alle nuove uscite del mondo Marvel Studios, in particolare ad Avengers: Infinity War. Dalla descrizione del trailer mostrato ai fortunati partecipanti alla manifestazione, abbiamo appreso che Capitan America compare con un look diverso dal solito. Steve Rogers sfoggia, infatti, un'inedita barba che potrebbe rappresentare la spia di un cambio di identità.

MCU Exchange avrebbe anticipato che Avengers: Infinity War ospiterà la transizione di Steve Rogers da Capitan America in Nomad. Al momento, ovviamente, questo è solo un rumor privo di conferme, visto che Marvel tace, ma il San Diego Comic-Con imminente potrebbe svelarci qualche nuova anticipazione.

Leggi anche: Avengers: Infinity War, ecco la descrizione del trailer mostrato al D23 Expo!

Dopo quanto accaduto in Captain America: Civil War, il cambio di identità da parte di Steve Rogers avrebbe senso. Capitan America abbandona lo scudo dopo la battaglia con Iron Man e diventa un fuggitivo. Pur essendo contrario agli Accordi di Sokovia, il personaggio cerca ancora di fare ciò che ritiene giusto e ha bisogno di un nuovo nome e di una nuova identità. Nei fumetti Capitan America assume il nomignolo di Nomad per un tempo ridotto. Steve prende il nome in Captain America #180 dopo la disillusione dovuta alle scelte del governo federale e alla scoperta che l'Impero Segreto governa gli Stati Uniti dietro le quinte. L'eroe indossa il costume di Nomad giallo e blu, perciò Steve Rogers potrebbe sfoggiare la barba lunga in Avengers: Infinity War per discostarsi dal look di Capitan America.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Avengers: Infinity War vedrà Capitan America...