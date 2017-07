Avengers: Infinity War, uno dei principali eroi Marvel sarà aggiunto all'ultimo minuto?

Ad agosto i fratelli Russo torneranno sul set per i reshoots di Avengers: Infinity War. La quantità di eroi che compariranno nel film è immensa, questo lo sappiamo già, ma vi sono alcuni personaggi il cui arrivo nel film corale non è stato ancora confermato. Uno di questi, anzi, una di questi, potrebbe essere aggiunta durante i reshoots di agosto.

Il sospetto è nato nei fan dopo il tweet inviato da uno dei nuovi registi in forza alla Marvel combinato con una nuova casting call per i reshoots di Infinity War. Tutto fa pensare che faremo la conoscenza di Capitan Marvel prima del previsto.

Captain Marvel, interpretato da Brie Larson, arriverà al cinema l'8 marzo 2019. Adesso, però, scopriamo che la sua incarnazione umana, il Colonnello Carol Danvers, potrebbe comparire in un cameo in Avengers: Infinity War.

Il coregista di Captain Marvel Ryan Fleck ha postato su Instagram l'immagine di una base militare dell'aeronautica, ringraziando l'USAF per l'aiuto, presumibilmente offerto durante le riprese.

In aggiunta a ciò è stato diffuso un casting call per una scena militare per il film Mary Lou, nome in codice di Avengers: Infinity War. L'annuncio suona così: "Ufficiali e soldati: cerchiamo uomini dai 30 ai 50 in buona forma fisica che interpretino militari di vari livelli. Devono avere i capelli corti o essere disposti a fare un taglio militare. No barba! E' preferibile avere esperienza nell'esercito, ma non è obbligatorio. Le riprese avverranno il 28 agosto, ma potrebbero avvenire anche nella settimana del 14 agosto. Occorre essere disponibili per tutte e due le date!"

Una scena ambientata in una base militare, mentre l'azione sta per spostarsi nella galassia, potrebbe essere il modo perfetto per introdurre il personaggio di Carol Danvers, ma per il momento l'ipotesi è priva di conferma. Chissà se il panel Marvel ospitato dal San Diego Comic-Con ci fornirà qualche dettaglio in più. Nel frattempo diamo uno sguardo al poster di Infinity War realizzato per il Comic-Con diffuso via Twitter.

