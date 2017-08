Avengers: Infinity War, una nuova immagine promozionale del film

Nelle ultime ore è apparsa online una nuova immagine promozionale dell'atteso Avengers: Infinity War, che arriverà nei cinema americani il 4 maggio 2018, in cui vengono ritratti i protagonisti e mostra anche Groot, ormai cresciuto.

Nel film Robert Downey Jr. torna a vestire i panni di Iron Man, al fianco di Chris Evans nella parte di Captain America, Chris Hemsworth nel ruolo di Thor e Mark Ruffalo in quello di Hulk. Nell'infinito cast, anche Paul Bettany (Visione), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Pom Klementieff (Mantis), Karen Gillan (Nebula), Dave Bautista (Drax), Don Cheadle (James Rhodes/War Machine), Anthony Mackie (Sam Wilson/Falcon), Sebastian Stan (Soldato d'Inverno), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Chadwick Boseman (T'Challa/Black Panther) e Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord).

#AvengersInfinityWar promo art released! (via steve_cas on Instagram) pic.twitter.com/PE2huUVNYQ

The full #AvengersInfinityWar promo art should be released soon! (via steve_cas) pic.twitter.com/C9lpIemMax