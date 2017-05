Avengers: Infinity War, Tony Stark ferito e scene di distruzione nel video girato sul set

Robert Downey Jr. è il protagonista di un video girato durante la lavorazione di Avengers: Infinity War per promuovere la sua campagna Omaze nata con lo scopo di sostenere economicamente la Random Act Funding, che si occupa dei bambini in difficoltà, mettendo in palio anche una visita sul set e l'incontro con il cast del progetto della Marvel.

Le immagini girate durante i ciak mostrano Tony Stark ferito al volto e scenografie che rappresentano dei luoghi distrutti dopo una battaglia.

Nel filmato appare inoltre Tom Holland, interprete di Spider-Man/Peter Parker, e quella che sembra essere la controfigura di Chris Pratt, interprete di Star-Lord.

Ecco il video realizzato per la campagna:

Avengers: Infinity War, arriverà nei cinema dal 4 maggio 2018; la sceneggiatura è stata scritta da Christopher Markus e Stephen McFeely, mentre la regia è firmata da Anthony e Joe Russo.

