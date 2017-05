Avengers: Infinity War, Tessa Thompson tornerà nel ruolo di Valkyrie

Ogni giorno un nuovo membro del Marvel Cinematic Universe viene confermato in Avengers: Infinity War. Si profila un conflitto totale in cui ci sarà spazio per tutti, anche per Valkyrie. E' stato, infatti, confermato l'impegno di Tessa Thompson in alcune scene del film.

Una foto comparsa su Instagram ha svelato la presenza dell'attrice in Scozia insieme ai colleghi, anche se nella foto Tessa non è in costume.

Nel frattempo approdano su Twitter alcune foto rubate dal set scozzese nella Cattedrale di Durhman che testimoniano la presenza di Rocket Raccoon, o meglio del suo stunt, in azione nel film.

Rocket Raccoon scale model spotted on the Durham Cathedral set of AVENGERS: INFINITY WAR!@komrikmania @ScreenSaversID @CenayangFilm pic.twitter.com/wjfYR8lNM8 — Andrew Liefield (@endruu) 4 maggio 2017

A better look at the life-size Rocket Raccoon model in Durham Cathedral on the set of AVENGERS: INFINITY WAR. #InfinityWar pic.twitter.com/fuwgJBjXhx — MCU News & Tweets (@MCU_Tweets) 4 maggio 2017

Il pupazzo peloso che vediamo nelle foto viene animato grazie all'intervento di Sean Gunn (Kraglin nei Guardiani della Galassia). La performance di Gunn viene poi usata come base per l'animazione di Rocket in CGI, mentre Bradley Cooper dà voce al personaggio.

Avengers: Infinity War arriverà al cinema il 4 maggio 2018, mentre il sequel, Avengers 4, seguirà il 3 maggio 2019.

