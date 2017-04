Avengers: Infinity War, sul set "esplosivo" compare Elizabeth Olsen

Set "esplosivo" per Avengers: Infinity War. Come sappiamo le riprese del nuovo capitolo del franchise Marvel sono in corso a Edimburgo. Poche ore fa la Città Vecchia è stata animata da alcune incredibili sequenze che prevedono stunts ed esplosioni. I passanti hanno assistito all'esplosione di un veicolo fuori dalla Cattedrale di St Giles mentre la crew filmava un'impressionante sequenza action sul Royal Mile.

Attori con indosso tute da motion capture sono apparsi per le strade impegnati in una sequenza di combattimento a una falsa fermata del bus sotto un lampione posizionato dalla produzione per le riprese.

Sul set scozzese è comparsa anche Elizabeth Olsen, che tornerà a indossare i panni di Scarlet Witch. L'attrice, da giorni in città, è stata avvistata insieme alla sua controfigura.

Per confondere le idee ai turisti curiosi che chiedevano lumi, alcuni membri della crew hanno dichiarato che il titolo del film in lavorazione sarebbe Mary Lou, ma in pochi ci hanno creduto.

#NEW Elizabeth Olsen was spotted on set of Infinity War. c. @Its_OnlyManu pic.twitter.com/M9wEolAUaf — Lizzie Olsen News (@ElizabethOIsen) 2 aprile 2017

Avengers: Infinity War arriverà al cinema il 4 maggio 2018.

