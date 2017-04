Avengers: Infinity War, Stan Lee ha già girato il suo cameo!

Cristiano Ogrisi

Stan Lee è il re del cameo cinematografici, una sorta di tributo che le produzioni Marvel riservano a uno dei creatori delle icone pop più famose del secolo. Non si sa mai se nei film apparirà nei panni di Stan Lee o come un personaggio inserito nel mondo diegetico, ma l'unica certezza è che prima o poi comparirà, possibilmente in qualche scena divertente. Da un post Instagram di Karen Gillan, vediamo l'iconico autore di innumerevoli fumetti sul set di Avengers: Infinity War, dando una conferma della sua presenza anche in questo nuovo capitolo della saga.

Nebula and the legend and marvel mastermind @therealstanlee Un post condiviso da Karen Gillan (@karengillanofficial) in data: 1 Apr 2017 alle ore 12:58 PDT

Il presidente della Marvel Kevin Feige ha anche dichiarato:

"In più, tempo fa Stan è arrivato ad Atlanta e abbiamo girato quattro scene, per quattro diversi progetti. Sono tutte fantastiche! Sono completamente diverse"

A quasi 95 anni, Stan Lee non sembra avere la minima intenzione di rallentare. Dal 2000 i suoi cameo, nonostante siano brevissime apparizioni, sono un evento atteso da tutti i fan della Marvel.

