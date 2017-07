Avengers: Infinity War potrebbe essere il film più lungo del Marvel Cinematic Universe

Avengers: Infinity Warsarà il diciannovesimo film del Marvel Cinematic Universe in dieci anni. Il film, insieme al seguito, Avengers 4, rappresenterà una fine per l'MCU che abbiamo conosciuto finora. Iron Man, Capitan America, Thor e Hulk probabilmente ci saluteranno per lasciare spazio a nuovi eroi. Vista la quantità di personaggi che compariranno nel film, quanto sarà lungo Avengers: Infinity War?

Ecco cosa ha dichiarato il co-regista Joe Russo: "L'attuale montaggio è di oltre due ore e mezzo. Il film sarebbe quasi pronto, ma dobbiamo ancora occuparci delle rifiniture, abbiamo un paio di scene che non sono concluse e che finirò di girare nei prossimi mesi assieme a mio fratello. La durata si aggirerà sulle due ore e mezzo."

Sulla carta Avengers: Infinity War si profila il film più lungo mai diffuso dall'MCU finora, lungo quanto Batman v Superman: Dawn of Justice e Il cavaliere oscuro - Il ritorno.

"Dobbiamo farlo così lungo perché racconterà gli eventi clou. Abbiamo alle spalle dieci anni di storie ed esperimenti narrativi e dobbiamo fondere tutti i vari toni temi e motivazioni in un unico racconto che rappresenterà il capitolo finale. Non c'è modo di accorciare il film con tutti questi personaggi."

Nel corso dell'intervista, Joe Russo anticipa anche cosa dobbiamo aspettarci da Avengers 4.

"E' difficile dirlo perché non abbiamo ancora girato, ma dal momento che questi sono film complessi con un sacco di personaggi, è difficile immaginare quanto sarà lungo. Ciò che credo è che è difficile che questi film possano essere brevi."

