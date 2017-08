Avengers: Infinity War, Josh Brolin: "È stata l'esperienza più divertente della mia vita"

Tra circa un anno rivedremo Josh Brolin nei panni del Titano Thanos in Avengers: Infinity War. Il suo personaggio avrà un ruolo centrale, visto che sarà il villain principale contro cui dovranno combattere gli Avengers, ma ancora si sa poco o nulla della trama, le uniche cose che siamo riusciti a scoprire riguardano alcuni commenti del cast sulla lavorazione del film. Brolin, stavolta, ha parlato di quanto questo sequel è stato divertente da girare:

"Amo lavorare in Avengers: Infinity War, è forse la cosa più divertente che ho mai fatto. Ho appena visto alcune scene in anteprima ed erano spettacolari. La tecnologia che stanno usando è assolutamente sconvolgente. Quando ho visto una scena sul grande schermo, ero io ma allo stesso tempo non ero io. Una sensazione davvero strana."

Avengers: Infinity War arriverà nei cinema americani il 4 maggio 2018 e, nel film, Robert Downey Jr. torna a vestire i panni di Iron Man, al fianco di Chris Evans nella parte di Captain America, Chris Hemsworth nel ruolo di Thor e Mark Ruffalo in quello di Hulk. Nell'infinito cast, anche Paul Bettany (Visione), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Pom Klementieff (Mantis), Karen Gillan (Nebula), Dave Bautista (Drax), Don Cheadle (James Rhodes/War Machine), Anthony Mackie (Sam Wilson/Falcon), Sebastian Stan (Soldato d'Inverno), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Chadwick Boseman (T'Challa/Black Panther) e Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord).

