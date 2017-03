Avengers: Infinity War, Jeremy Renner sul set

Prosegue la lavorazione di Avengers: Infinity War. La leg di riprese ad Atlanta si è conclusa e il team è volato in Scozia per proseguire la lavorazione del progetto. Sul set scozzese sono stati avvistati Karen Gillan, Scarlett Johansson e Paul Bettany. Poche ore fa anche Jeremy Renner ha raggiunto il set europeo per girare le scene del suo Hawkeye.

Renner ha twittato una prima foto dall'aereo per poi svelare l'accoglienza riservatagli sul set e la consegna del cappellino ufficiale della crew. Proprio ieri si è diffuso il rumor, ancora privo di conferma ufficiale, della presenza di Hawkeye nel prossimo Ant-Man and the Wasp.

Avengers: Infinity War arriverà al cinema il 4 maggio 2018.

