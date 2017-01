Avengers: Infinity War - Il ruolo di Peter Dinklage e gli altri rumor sul cast

Le riprese di Avengers: Infinity War sarebbero già in corso ad Atlanta, in Georgia. Il film, che arriverà in sala il 4 maggio 2018, è la prima di due pellicole dedicate agli Avengers in cui vedremo riuniti la maggior parte degli eroi del Marvel Cinematic Universe. Mentre i fratelli Russo, i registi, tengono le bocche cucite sui dettagli salienti, le riviste specializzate diffondono nuove informazioni sul film da prendere, naturalmente, con le molle.

I primi rumor riguarderebbero il possibile ritorno dei personaggi di Jane Foster e Pepper Potts. A quanto pare entrambe le attrici compariranno in Avengers: Infinity War in brevi cameo. Gwyneth Paltrow, interprete di Pepper Potts, si era già resa disponibile in precedenza a fare ritorno nei panni della fidanzata di Tony Stark visto che adora lavorare con il collega Robert Downey Jr.. Per quanto riguarda Natalie Portman, il suo cameo dovrebbe essere un'apparizione eccezionale visto che l'attrice avrebbe concluso il suo impegno con Marvel. Come ha spiegato lei stessa: "Per quanto ne so, ho finito. Forse un giorno mi chiameranno per Avengers 7 o per non so cosa. Non ne ho idea! Ma per ora ho finito."

Altre anticipazioni si concentrano sul personaggio di Hela, la villain di Asgard di cui faremo la conoscenza in Thor: Ragnarok. In molti ipotizzavano un suo ruolo come occhio di Thanos al posto della Lady Death dei fumetti, ma a quanto pare questo ruolo potrebbe essere affidato a Eva Green, in trattative con Marvel proprio per il ruolo di Lady Death in virtù del suo "talento e sex appeal."

La notizia dell'ingaggio di Peter Dinklage ha, inoltre, incuriosito i fan sul possibile ruolo che l'attore potrebbe ricoprire in Avengers: Infinity War. Le ipotesi sono tante, ma tra queste si fa strada quella di vedere Dinklage nei panni di Eitri, il creatore del Guanto dell'Infinito. Nei fumetti Eitri è un costruttore di potenti armi, perciò avrebbe senso vederlo ideare il Guanto dell'Infinito.

Un ultimo rumor vorrebbe Marvel impegnata nel casting del braccio destro di Thanos, Corvus. Nei fumetti più recenti c'è un Corvus Glaive, malvagio figuro legato a Thanos. Con lui dovrebbero comparire altri seguaci del Titano pazzo, Nox e Ican, noti come Black Dwarf e Super Giant, ma anche Proxima ed Ebony. Si anticipa che tutti questi personaggi richiederanno l'uso abbondante di trucchi prostetici e motion capture.

