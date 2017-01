Avengers: Infinity War esplorerà nuovi mondi del Marvel Universe

A quanto pare Avengers: Infinity War ci condurrà alla scoperta di nuovi mondi. A rivelarlo è Charles Wood, production designer di Doctor Strange attualmente impegnato nelle scenografie di Avengers: Infinity War. L'artista ha anticipato che il film non riprodurrà solo i mondi del Marvel Cinematic Universe già noti, ma esplorerà una serie di nuovi mondi.

"Io credo che, come nel caso di Doctor Strange, troverete che il film non è derivativo. Ci saranno tanti nuovi mondi da scoprire."

Se si escludono Guardiani della Galassia e i film su Thor, fino ad ora gran parte del MCU è stato relegato al Pianeta Terra. Adesso l'arrivo di Thanos come principale villain espanderà necessariamente le ambientazioni spingendo il pubblico a fare nuove scoperte. Naturalmente, vista la segretezza del plot, per adesso Charles Wood non si può sbilanciare, ma anticipa: "Ogni volta che giri pagina dello script, rimani stupito, sconvolto e terrificato da ciò che ti aspetta".

Avengers: Infinity War, diretto dai fratelli Russo, arriverà al cinema il 4 maggio 2018.

