Avengers: Infinity War, ecco la descrizione del trailer mostrato al D23 Expo!

La Marvel ha presentato le primissime immagini di Avengers: Infinity War in anteprima al D23 Expo. Probabilmente ci vorrà un po' prima di avere materiale online per i fan, ma intanto possiamo riportarvi la descrizione del trailer del film dei fratelli Russo riportata da Coming Soon:

"I Guardiani della Galassia stanno arrivando in un territorio non definito nella loro navicella Milano. Star-Lord avverte i compagni di stare attenti e di assumere sguardi minacciosi. Un corpo si scontra con la parte anteriore della Milano: è Thor. Mantis lo sveglia e Thor chiede 'Ma chi diavolo siete?'"

"Loki mostra a Thanos il tesseract. Spider-Man si trova su uno scuola bus. Qualcuno dice di Thanos 'La morte lo segue come un'ombra'. Il covo del Collezionista è totalmente distrutto, dentro c'è Gamora in lacrime."

"Thanos dice 'Il divertimento non è una cosa che consideri quando provi a portare equilibrio nell'universo, ma in questo caso mi viene da sorridere!'"

"Ci sono tantissimi Avengers che combattono! Iron Man indossa di nuovo l'armatura Hulkbuster. Spider-Man ha il suo costume degli Avengers. Un'enorme battaglia con Thanos prende piede in un paesaggio desolato. Thanos invoca dal cielo delle comete infuocate. Doctor Strange è sul campo di battaglia insieme agli altri. Iron Man si trova con Mantis. È gigantesco!"

In Avengers: Infinity Robert Downey Jr. torna a vestire i panni di Iron Man, al fianco di Chris Evans nella parte di Captain America, Chris Hemsworth nel ruolo di Thor e Mark Ruffalo in quello di Hulk. Nell'infinito cast, anche Paul Bettany (Visione), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Pom Klementieff (Mantis), Karen Gillan (Nebula), Dave Bautista (Drax), Don Cheadle (James Rhodes/War Machine), Anthony Mackie (Sam Wilson/Falcon), Sebastian Stan (Soldato d'Inverno), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Chadwick Boseman (T'Challa/Black Panther) e Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord).

