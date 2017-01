Avengers: Infinity War, confermati Spider-Man e Gamora!

Mentre si avvicina l'inizio delle riprese di Avengers: Infinity War, arriva la conferma di due presenze importanti nel superteam di personaggi riunito nel film.

Grazie a due diverse interviste apprendiamo che Zoe Saldana comparirà nel film nei panni di Gamora. Questa non è esattamente una sorpresa visto che la presenza dei Guardiani della Galssia era stata confermata. La conferma principale riguarda, però, il ritorno del ragnetto interpretato da Tom Holland.

MTV News ha incontrato Zoe Saldana ai Golden Globes e l'attrice ha confermato che Gamora affiancherà Chris Pratt in Avengers: Infinity War. Per adesso, però, non ha ancora letto lo script.

"Non so quando me lo faranno leggere. Non mi mancano le cinque ore di trucco quotidiano per diventare verde, ma ogni volta che arrivo su un set mi sento così felice e fortunata di essere lì".

Per quanto riguarda il team degli Avengers, nelle scorse settimane si sono diffuse conferme riguardo la presenza di Black Panther (Chadwick Boseman), Ant-Man (Paul Rudd) e del Dottor Strange (Benedict Cumberbatch). Ma un nome brillava per la sua assenza, quello di Spider-Man. I fan hanno cominciato perciò a temere che l'Uomo Ragno non avrebbe partecipato alla guerra totale al centro del film.

Di recente, però, nel corso di un'intervista con L'Uomo Vogue, Tom Holland ha confermato che sarà in Avengers: Infinity War. Ecco le sue parole.

"L'approvazione per il ruolo in Spider-Man arriva personalmente da Robert Downey Jr. e Chris Evans. Sono stati loro a convincere Marvel; i produttori volevano essere sicuri che fossi la persona giusta prima di affidarmi tre film nei prossimi quattro anni, incluso Avengers: Infinity War".

La release di Avengers: Infinity War è fissata per il 4 maggio 2018.

