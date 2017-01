Avengers: Infinity War - Confermata la presenza di Mantis!

Lo avevamo preannunciato e adesso arriva la conferma dalla diretta interessata. Mantis, personaggio di cui faremo la conoscenza in Guardiani della Galassia Vol. 2, farà ritorno in Avengers: Infinity War.

Una settimana fa l'attrice Pom Klementieff, interprete di Mantis, aveva anticipato la sua presenza ad Atlanta, in Georgia, postando su Instagram una copertina dei fumetti Marvel piuttosto evocativa.

Una foto pubblicata da Pomin8r (@pomin8r) in data: 22 Gen 2017 alle ore 17:50 PST

Ieri l'attrice ha scelto di esplicitare ulteriormente la novità postando una sua foto con indosso il cappellino di lana della crew di Avengers: Infinity War accompagnata dall'hastag #infinytwar.

#infinitywar Una foto pubblicata da Pomin8r (@pomin8r) in data: 28 Gen 2017 alle ore 10:11 PST

Le riprese di Avengers: Infinity War sono in corso ad Atlanta dal 23 gennaio. Il film arriverà nei cinema il 4 maggio 2018. Prima, però, faremo la conoscenza di Mantis in Guardiani della Galassia Vol. 2, in sala dal 25 aprile 2017.

