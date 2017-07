Avengers: Infinity War, chi sarà nel film? Ecco la lista completa dei personaggi confermati e non confermati

Avengers: Infinity War vedrà l'arrivo di un'orda di eroi e villain del mondo Marvel riuniti tutti insieme in un'unica pellicola. Il film diretto dai fratelli Russo si profila come un'avventura epica che vedrà unite le famiglie degli Avengers, Guardiani della Galassia, spider-Man, Black Panther e così via.

Josh Brolin incarnerà Thanos, il supervillain viola, il Titano Pazzo che rappresenta una minaccia non solo per la Terra, ma per l'intero universo, e con lui si profila l'arrivo di altri nemici. In questa festa di eroi che approderà nelle sale americane il 4 maggio 2018 cerchiamo di fare un po' di chiarezza postando l'elenco delle presenze confermate, di quelle non confermate e di coloro il cui arrivo è ancora incerto.

Confermati

Robert Downey Jr. - Tony Stark/Iron Man

Chris Evans - Steve Rogers/Captain America

Chris Hemsworth - Thor

Mark Ruffalo - Bruce Banner/Hulk

Scarlett Johansson - Natasha Romanoff/Black Widow

Jeremy Renner - Clint Barton/Hawkeye

Anthony Mackie - Sam Wilson/Falcon

Paul Rudd - Scott Lang/Ant-Man

Paul Bettany - Vision

Elizabeth Olsen - Wanda Maximoff/Scarlet Witch

Don Cheadle - James Rhodes/War Machine

Benedict Cumberbatch - Doctor Strange

Tom Holland - Peter Parker/Spider-Man

Karen Gillan - Nebula

Pom Klementieff - Mantis

Chris Pratt - Peter Quill/Star-Lord

Zoe Saldana - Gamora

Dave Bautista - Drax

Bradley Cooper - Rocket (voice)

Vin Diesel - Groot (voice)

Josh Brolin - Thanos

Tom Hiddleston - Loki

Sebastian Stan - Bucky Barnes/Winter Soldier

Chadwick Boseman - Black Panther

Danai Gurira - Okoye

Benedict Wong - Wong

Cobie Smulders - Maria Hill

Benicio Del Toro - The Collector

Peter Dinklage - ?

Non confermati

Samuel L. Jackson - Nick Fury

Brie Larson - Captain Marvel

Gwyneth Paltrow - Pepper Potts

Jon Favreau - Happy Hogan

Jeff Goldblum - The Grandmaster

Martin Freeman - Everett K. Ross

Marisa Tomei - Zia May

Non ci saranno

The Defenders (Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist e Luke Cage)

Evangeline Lilly - Hope van Dyne/Wasp comparirà in Avengers 4

Di seguito una serie di foto del D23 postate dalle star Mark Ruffalo e Robert Downey Jr..

