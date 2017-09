Avengers: Infinity War, Benedict Cumberbatch anticipa cosa dovremo aspettarci dal film

Benedict Cumberbatch non sta più nella pelle per l'arrivo in sala di Avengers: Infinity War. Il film uscirà in concomitanza con il decimo anniversario del Marvel Cinematic Universe e per celebrare l'evento la Marvel farà le cose in grande riunendo la maggior parte dei suoi supereroi in un unico film.

Uno di questi è il Dottor Strange di Benedict Cumberbatch che in Infinity War avrà un ruolo centrale visto che possiede la Gemma del Tempo, una delle sei Gemme dell'Infinito di cui Thanos vuole impossessarsi.

"Si avvicinano i dieci anni. E' un'immensa mole di lavoro, una grande quantità di storie che si intrecciano e che arriveranno a una specie di confronto. E' fantastico essere parte di questo evento anche se sono arrivato tardi alla festa."

Benedict Cumberbatch sembra convinto che Avengers: Infinity War cambierà molte cose all'interno del Marvel Cinematic Universe e anche il ruolo del suo Stregone Supremo sarà centrale in questo cambiamento. Dottor Strange è entrato solo lo scorso anno nell'MCU con un film standalone, ma ora interagirà con gli altri Avengers e avrà un ruolo chiave nel team. Il motivo per cui Marvel ha aspettato tanto a utilizzare lo Stregone Supremo nell'MCU lo spiega il Presidente di Marvel Kevin Feige.

"Abbiamo sempre pensato che gli stregoni abbiano cosa più importanti di cui occuparsi che non risolvere beghe in città o sventare una rapina in banca. Non è questo il loro lavoro, se diventassero vigilanti il nostro senso di realtà scomparirebbe, ma stavolta non ci saranno banche da rapinare o città da conquistare."

