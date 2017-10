Avengers 4: Robert Downey Jr. sarà di nuovo Iron Man!

Robert Downey Jr. ha confermato che tornerà nei panni di Iron Man in Avengers 4, di nuovo diretto da Anthony Russo e Joe Russo. Il film, previsto per maggio 2019, concluderà l'arco narrativo della prima saga del Marvel Cinematic Universe e anticiperà l'arrivo del sequel di Spider-Man: Homecoming.

I fratelli Russo hanno finito la lavorazione di Avengers: Infinity War già da qualche mese, e sono già in fase di ripresa per il nuovissimo capitolo, del quale non si sa ancora il titolo ufficiale o il cast completo, anche se sul set si sono visti Jeremy Renner, Chadwick Boseman e finalmente anche proprio Roberty Downey Jr, che ha ufficializzato la notizia sul suo profilo Instagram:

New flick, new short chair. #lumbarsupport #marvel #bts Un post condiviso da Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr) in data: 27 Ott 2017 alle ore 13:15 PDT

Dalla foto, indirettamente scopriamo che nel film appariranno anche Paul Rudd, Scarlett Johansson e Chris Evans.

