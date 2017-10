Avengers 4: le nuove foto dal set mostrano Jeremy Renner con il costume di Ronin

Su Twitter hanno fatto la loro comparsa nuove foto da set di Avengers 4, attualmente in lavorazione ad Atlanta. Le foto forniscono dettagli interessanti sull'evoluzione del personaggio di Hawkeye.

Nelle immagini vediamo il personaggio interpretato da Jeremy Renner completamente vestito di nero, con indosso un lungo cappotto che copre l'abbigliamento. A uno sguardo ravvicinato scorgiamo, però, le profilature d'oro della nuova tuta scura che non somiglierebbe al costume di Hawkeye, ma ricorderebbe il look di Clint Barton in versione Ronin.

Nei fumetti Clint Barton diventa Ronin quando torna a riunirsi agli Avengers dopo la Civil War. L'ultima volta che abbiamo incontrato Hawkeye era in Captain America: Civil War dove il personaggio si è schierato dalla parte di Steve Rogers rifiutando il controllo del governo. Con la minaccia di Thanos pronta a concretizzarsi in Avengers: Infinity War, si prevede una reunion del team degli Avengers per combattere il nemico con l'aiuto di Clint e, forse, del suo nuovo costume.

