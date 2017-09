Avengers 4: Gwyneth Paltrow conferma per sbaglio che uno degli eroi sopravviverà a Thanos

Grande è la curiosità intorno ai due nuovi film sugli Avengers in preparazione. Quali tra i numerosi eroi che scenderanno in campo in Avengers: Infinity War sopravviveranno al conflitto con Thanos? Ieri è circolata la notizia della presenza di Chris Evans e Brie Larson ad Atlanta perciò immaginiamo che Capitan America tornerà in Avengers 4. Anche Sebastian Stan avrebbe confermato il ritorno del suo Bucky e ora Gwyneth Paltrow si sarebbe lasciata sfuggire un'anticipazione importante sul destino di un altro personaggio.

Nel corso di un'intervista a Hollywood Reporter l'attrice non solo ha confermato il suo ritorno in Avengers 4, ma anche quello di James "Rhodey" Rhodes, alias War Machine, interpretato da Don Cheadle.

"Sono stata ad Atlanta per girare Avengers 4, è strano andare avanti e indietro. Ero sul set e ho pensato 'Sono qui sul set da due ore bevendo tè, Robert Downey Jr.. e Don Cheadle mi stanno facendo morire dalle risate. Perché mai avevo rinunciato a tutto questo?'"

Avengers 4 è attualmente in lavorazione ad Atlanta. Il film arriverà nei cinema il 3 maggio 2019.

