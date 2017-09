Avengers 4: ecco chi sono gli eroi e i villain Marvel confermati finora nel film

Mentre i fan attendono l'arrivo in sala di Avengers: Infinity War, le riprese del seguito, Avengers 4, starebbero prendendo il via in Atlanta proprio in questi giorni. La parola d'ordine è 'no spoiler' perciò del film che concluderà il ciclo degli Avengers così come li abbiamo conosciuti si sa ben poco.

I fratelli Russo, registi delle pellicole, tacciono, ma qualche star si è lasciata sfuggire succose informazioni sul cast del film. Sfruttando spoiler e gaffe, proviamo a fare un elenco dei personaggi confermati in Avengers 4 a oggi.

Iron Man

E' difficile pensare a un Marvel Cinematic Universe senza Robert Downey Jr.., anche se l'attore da tempo ha manifestato il desiderio di appendere l'armatura al chiodo. Sarebbe folle lasciare Tony Stark fuori da Avengers 4 e infatti le foto del divo sul set di Atlanta sarebbero trapelate a conferma che lo rivedremo per la decima volta in un blockbuster Marvel.

James 'Rhodey' Rhodes/War Machine

Gwyneth Paltrow si è lasciata sfuggire la notizia della presenza sul set di Don Cheadle confermano così il ritorno di James 'Rhodey' Rhodes, alias War Machine. La paralisi seguita agli eventi di Captain America: Civil War non sarebbe un motivo sufficiente a tenerlo lontano dalla Infinity War.

Pepper Potts

Ovviamente anche Pepper Potts farà ritorno in Avengers 4, per sviluppare la relazione sentimentale con Tony Stark. Dopo la momentanea separazione, Spider-Man: Homecoming ha anticipato la loro riconciliazione. Cosa riserva il futuro ai due piccioncini?

Steve Rogers/Captain America

Insieme a Robert Downey Jr., anche Chris Evans finora è stato uno dei pilastri del MCU nel ruolo di Steve Rogers e del suo alter ego, Capitan America. Il personaggio è fondamentale per l'evoluzione degli Avengers, ma come nel caso di Iron Man, Avengers 4 potrebbe rappresentare il suo addio al franchise. Da tempo circolano rumor sulla morte di Steve Rogers, ma questo non avverrà durante la Infinity War.

Bucky Barnes/The Winter Soldier

La prima scena post-credits di Captain America: Civil War mostrava Bucky Barnes sottoposto alla criogenesi, ma sappiamo che non resterà a lungo congelato. L'assassino a cui l'Hydra ha fatto il lavaggio del cervello tornerà a combattere a fianco del guerrieri di Wakanda warriors in Avengers: Infinity War e Sebastian Stan in persona ha confermato che farà ritorno in Avengers 4 anche se non ha ancora potuto leggere lo script per ragioni di segretezza.

Scott Lang/Ant-Man

Di tutti i membri del team degli Avengers, Paul Rudd ha lo schedule più impegnativo visto che le riprese di Avengers 4 e Ant-Man and the Wasp si svorappongono. Per il momento non sappiamo cosa sia accaduto a Scott dopo che Capitan America lo ha fatto uscire di prigione alla fine di Captain America: Civil War. Scommettiamo che lo scopriremo presto.

Hope Van Dyne/The Wasp

Con Ant-Man confermata anche la presenza della sua compagna Wasp, alias di Hope van Dyne, interpretata da Evangeline Lilly. Wasp indosserà finalmente il costume creato dal padre per combattere Thanos anche in Avengers 4.

Bruce Banner/Hulk

Dopo un'assenza che si è fatta sentire, Mark Ruffalo tornerà nei panni dell'omone verde in Thor: Ragnarok e pochi mesi dopo lo rivedremo in Avengers: Infinity War. Confermato anche il ritorno in Avengers 4. Mark Ruffalo ha promesso ai fan un cambiamento nel suo personaggio che scopriremo proprio in Avengers 4.

Visione

I fan di Paul Bettany possono festeggiare, visto che il ruolo del personaggio introdotto in Avengers: Age of Ultron diventerà sempre più importante dopo che la sua coscienza è stata risvegliata dalla Gemma della Mente. Naturalmente Thanos vuole impossessarsi della pietra che si trova al centro della fronte di Visione, perciò si profila uno scontro fisico tra i due che proseguirà in Avengers 4, come avrebbe anticipato lo stesso Bettany.

Natasha Romanoff/Black Widow

I fan amano il personaggio di Scarlett Johansson per la sua grinta e per la sua anima misteriosa. Le foto trapelate dal set confermano il suo ritorno in Avengers 4 con un nuovo tatuaggio sulla schiena, il cui significato scopriremo prossimamente.

Clint Barton/Hawkeye

Dopo un inizio difficile per via dello spazio limitato affidatogli in The Avengers, Jeremy Renner è riuscito a far crescere il suo personaggio che ha riservato anche notevoli sorprese. A quanto pare Renner sarebbe impegnato sul set di Atlanta per diverse settimane, il che fa pensare che in Avengers 4 il suo personaggio avrà un ruolo chiave.

Peter Parker/Spider-Man

Per evitare spoiler sul post-Avengers 4, Marvel non ha ancora diffuso molte informazioni sulla Fase 4 del MCU, ma tra i pochi film annunciati vi è sicuramente il sequel di Spider-Man: Homecoming che uscirà nello stesso periodo di Avengers 4. E' stato lo stesso Presidente di Marvel Kevin Feige a confermare la presenza di Peter Parker in Avengers 4 creando così un ponte tra i due film.

Nick Fury

Dopo una lunga assenza, è stato confermato il ritorno di Samuel L. Jackson nell'MCU. Nick Fury avrà un ruolo centrale in Captain Marvel, ma sono in molti a ipotizzare una sua apparizione anche in Avengers: Infinity War, magari in una scena post-credits, per poi ricomparire in Avengers 4.

Guardiani della Galassia

Peter Quill, Rocket Racoon, Gamora, Drax, Groot e perfino Nebula torneranno in Avengers 4. La conferma arriva da James Gunn. Il regista ha anticipato che il team avrà un ruolo non di primo piano nelle due pellicole sugli Avengers, per poi tornare in piena forza al centro di Guardians of the Galaxy Vol. 3 in piena Fase 4. Un discorso a parte va fatto per Gamora e Nebula che, in quanto figlie di Thanos, dovrebbero essere parte integrante della guerra al Titano Pazzo.

Thanos

Il conflitto non si esaurirà con la Infinity War. Quando si è diffusa la notizia che il film sarebbe stato diviso in due parti, in molti si sono chiesti se Thanos sarebbe stato il villain centrale anche del sequel, ma di recente i Russo hanno postato su Instagram l'immagine di un guanto viola che può essere considerata la conferma ufficiale del ritorno de Titano interpretato da Josh Brolin.

Beginning the end. Un post condiviso da The Russo Brothers (@therussobrothers) in data: 10 Ago 2017 alle ore 11:06 PDT

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Avengers 4: ecco chi sono gli eroi e i villain...