Avengers 4: confermata la presenza di Gwyneth Paltrow nel cast

Nuove foto scattate sul set del prossimo capitolo delle avventure degli Avengers confermano la presenza nel cast di Gwyneth Paltrow, l'attrice che interpreta Pepper Potts nei lungometraggi della Marvel.

L'attrice viene infatti mostrata mentre prova delle sequenze insieme a Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo, accanto al regista Anthony Russo.

NEW set pics of AVENGER 4 ( Gwyneth Paltrow / Pepper Potts is confirmed in the movie ! ) pic.twitter.com/erBDc7949W