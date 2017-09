Avengers 4: confermata la presenza di Captain Marvel?

Tempo fa Marvel ha messo in chiaro che Capitan Marvel non avrebbe fatto la sua comparsa in Avengers: Infinity War. L'eroina interpretata da Brie Larson avrà il suo film standalone in uscita l'8 marzo 2019. Ma cosa succederà nel futuro degli Avengers?

Anche se Avengers: Infinity War non arriverà al cinema prima del maggio 2018, la produzione del sequel sarebbe già in corso. E a quanto pare Chris Evans e Brie Larson sarebbero stati avvistati ad Atlanta. La notizia è stata diffusa via Twitter dall'account di Atlanta Filming, fonte affidabile in passato. A questo punto spuntano le illazioni sulla presenza di Brie Larson in città che potrebbe essere legata proprio all'impegno lavorativo sul set di Avengers 4.

Hi... #BrieLarson :) (And #ChrisEvans...) Like Chris is an after thought when Brie is here. — Atlanta Filming (@AtlantaFilming) September 18, 2017

Naturalmente la notizia è tutta da confermare, perciò restiamo in attesa di scoprire nuove anticipazioni sul sequel di Infinity War.

