Avatar: Weta Digital ha dato il via alla lavorazione degli effetti speciali dei sequel

Dopo il successo di The War - Il pianeta delle scimmie, Weta Digital ha annunciato il suo prossimo moonumentale progetto. La compagnia di effetti speciali neozelandese si dedicherà a curare gli effetti visivi dei quattro sequel di Avatar scritti, diretti e prodotti da James Cameron.

"E' impossibile quantificare ciò che che Joe Letteri e Weta Digital hanno portato a queste storie" ha dichiarato James Cameron. "Da quando abbiamo fatto Avatar, Weta ha dimostrato di essere il miglior studio di CG, il più umano, il più vivo, in grado di realizzare i migliori effetti foto-realistici del mondo... e ora le tecnologie sono migliorate moltissimo."

Il produttore Jon Landau aggiunge: "La profondità del talento della Weta è incredibile e la cultura dell'eccellenza è il modo in cui facciamo le cose a Lightstorm. Sappiamo che questi film promettono di essere molto più ambiziosi del primo".

Il supervisore capo degli effetti speciali di Weta Joe Letteri commenta: "Avatar è il tipo di film ideale per noi. La visione di Jim per il mondo di Pandora è sempre stata così immensa e aiutarlo a espandere il linguaggio del cinema in un universo espanso come questo è un'opportunità che capita di rado di due volte. Progetti come questo ci permettono di crescere e di fare il miglior lavoro possibile".

