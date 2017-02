Avatar, Sam Worthington: "I sequel saranno dedicati alla famiglia"

Sam Worthington ha rivelato qualche dettaglio riguardante Avatar 2 e i successivi sequel, film in cui interpreterà ancora una volta Jake Sully.

Il protagonista della saga diretta da James Cameron, intervistato da We Got This Covered, ha dichiarato: "Verranno girati in simultanea. Il progetto è, penso, di fare una pausa tra uno e l'altro, ma queste cose sono un po' ambigue fino al momento in cui si inizia a lavorare. E', tuttavia, ancora in programma l'inizio delle riprese in estate".

Sam ha quindi aggiunto: "James aveva bisogno di tempo per perfezionare gli script. Non appena dice di iniziare sarò pronto. Ho letto tutti i copioni, sono grandiosi".

L'attore ha poi svelato qualche dettaglio riguardante la situazione del proprio personaggio: "La storia si svolgerà otto anni dopo il primo e ora Jake è un uomo di famiglia. Il film sarà qualcosa che non avete mai visto. Il mondo è più grande rispetto al primo ma, essenzialmente, si tratta di un lungometraggio sulla famiglia. Jake avrà ancora quell'essenza un po' da ragazzino che vede il mondo per la prima volta ma sta vivendo in questo mondo da un po' ormai, quindi che realtà starà vedendo per la prima volta? Il film esplorerà questo concetto all'interno delle dinamiche di una famiglia".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!