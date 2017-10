Avatar: Kate Winslet si unisce a James Cameron per i sequel!

Dopo il successo stratosferico di Titanic l'inglese Kate Winslet tornerà a collaborare con il regista James Cameron per Avatar.

"Per vent'anni io e Kate abbiamo cercato qualcosa da fare insieme dopo Titanic, uno dei film più importanti della mia carriera. Non vedo l'ora di vere Kate dar vita al personaggio di Ronal."

Al momento non è chiaro chi sia Ronal e in quali dei quattro sequel in preparazione comparirà.

A produrre i sequel di Avatar insieme a Cameron sarà ancora Jon Landau, mentre il cast vede il ritorno di Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Stephen Lang. Con loro i nuovi arrivi Cliff Curtis e Oona Chaplin. James Cameron ha spiegato che il Colonnello Miles Quaritch di Stephen Lang tornerà per tutti e quattro i sequel e sarà il villain principale della storia.

