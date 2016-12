Avatar: James Cameron ci regala un assaggio dell'attrazione Disney 'Pandora'

Tra qualche mese Disney's Animal Kingdom inaugurerà la sua nuova attrazione, Pandora, universo immersivo ispirato al colossal di James Cameron Avatar. Dopo anni di attesa e di imponenti lavori il pubblico si troverà faccia a faccia con la flora e la fauna del pianeta Pandora apprezzate sul grande schermo.

L'attrazione aprirà nel'estate 2017. Nell'attesa è stata diffusa una nuova preview video che mostra un assaggio dei 12 ettari del Regno Animale e due nuove ride attualmente in costruzione a Orlando.

"Non so se sono in grado di esprimere cosa si prova a vedere qualcosa che ho immaginato nel 1995 assumere improvvisamente forma fisica" dichiara James Cameron nel video mentre mostra le incredibili piante che popolano Pandora. "Stanno usando una tecnologia all'avanguardia, qualcosa che finora non era mai stato applicato."

Il sistema delle ride della principale attrazione di Pandora, Avatar: Flight of Passage, finora era stato mantenuto top secret. Nel video vediamo il simulatore a tre livelli che creerà nel pubblico l'illusione di trovarsi in volo insieme ai corpi di Banshees, le creature volanti apparse in Avatar.

L'attrazione, costata 500 milioni di dollari, prenderà il posto dell'area Camp Minnie-Mickey.

